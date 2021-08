Daniel Mantilla: "Me enteré por redes sociales de la convocatoria"

Reinaldo Rueda presentó los convocados al morfociclo de la Selección Colombia que se reunirán entre el 9 y 12 de agosto. Daniel Mantilla fue uno de los convocados y habló con El Vbar: "es gracias al trabajo y la disciplina. Espero poder seguir trabajando duro y que puda seguir con estas noticias en mi vida".

La forma como se enteró de su convocatoria fue curiosa: "Esta mañana salí de entreno y con mis compañeros por las redes vi el listado y me di cuenta de la convocatoria". Mantilla es nacido de Bucaramanga y tiene 24 años.

"Tuve la oportunidad de hablar con Alexis García y 'Panelo' (Valencia) y están muy contentos. El profe me felicitó y me agradeció. Tendré más toempo de hablar con él y que me siga guiando por ese camino. Este es un llamado a jugadores que estén adaptados a la altura. Yo me siento muy bien adaptado", añadió Daniel Mantilla.

Sobre algún tipo de comunicación con Reinaldo Rueda agregó el volante de La Equidad: "No he hablado con los profes de la selección. Es la ilusión de uno de estar ahí en próximas convocatorias. Ahorita en el morfociclo es entregar lo mejor de uno".