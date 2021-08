Polémica en la Policía Nacional: hay una tutela por comprar 720 biblias

Nicolás Calderón es abogado y hace parte de la Asociación de Ateos, y fue la persona quien entuteló a la Policía tras la compra de 720 biblias. El abogado habló en 10AM y explicó el proceso y por qué decidió hacerlo.

"Es un gasto de cerca de 36 millones de pesos, obviamente de recursos públicos. Esta compra y contrato viola el derecho a la libertad de cultos, en el artículo 19 de la Constitución. No solamente cada quien puede profesar su culto, sino que el estado debe tener un deber de neutralidad ante todas las religiones, por lo que no puede beneficiar a otras. 720 biblias es un beneficio promoviendo una religión", dijo.

Y agregó: "El problema no es que los policías sean católicos y tengan biblias, pero que sean compradas de su presupuesto. Comprar 36 millones de pesos en biblias con recursos públicos no se puede. La Corte dice que el estado no puede gastar en religiones con recursos públicos".

Finalmente, el abogado explicó que esto es un hecho discriminatorio para las otras religiones en Colombia.

"El problema de que el estado beneficie a una religión es que los demás que no pertenecemos allí nos sentimos indiscriminados. Esto viola el derecho a la libertad de culto. Yo gané la primera instancia, la Policía puede impugnar el fallo y se toma la decisión en segunda instancia. Tienen 48 horas para responder", finalizó.