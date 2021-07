Córdoba: "El fútbol no es una tienda donde siempre atienden los mismos"

Iván Ramiro Córdoba, exjugador de la Selección Colombia y con un paso significativo por el Inter de Milán, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a su deseo de contribuir al fútbol y deporte colombiano, además de enviar un mensaje a los directivos del FPC que no ven con buenos ojos una futura candidatura suya en los altos cargos de la Dimayor o la Federación.

Sobre los directivos que aseguran que el exdefensor no cuenta con la experiencia para ocupar uno de estos cargos, Córdoba señaló: "Deja mucho que desear un dirigente cuando responde así, obviamente estamos hablando de una persona que ha estado en el fútbol como futbolista, que ha hecho mucho recorrido, que se ha preparado, que está haciendo una carrera como dirigente".

El director deportivo del Venezia añadió: "yo hablé de la Federación y del fútbol en Colombia, pero yo tengo todavía un camino largo por recorrer, por prepararme, tengo muchas ganas de aprender muchas cosas, para el día de mañana, no sé en qué condición, no sé en qué forma, puede ser que no sea en la Federación, pero voy a querer ayudar y contribuir a mejorar el fútbol y el deporte en Colombia".

El autor del gol del título de la Copa América de la Selección Colombia en 2001 envió un mensaje contundente a los directivos del FPC.

"La idea es tratar de aportar cosas nuevas, porque el fútbol y el deporte van en evolución, entonces no podemos cerrarnos siempre a mantener como la idea de un negocio, un negocito de tienda, donde solo pueden atender los mismos de siempre, solo hay créditos para los mismos de siempre, el fútbol no es eso y el deporte no es eso, debe estar abierto para muchas más personas y los actores del deporte como el fútbol y de cualquier deporte son muchos, no solamente algunos", enfatizó.

"El día de mañana eso debe pasar y va a pasar", concluyó al respecto.

Iván Ramiro Córdoba se encuentra desde los últimos días en Colombia, promocionando el lanzamiento de su libro 'Retrato de un luchador'.