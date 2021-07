Representante de Dávinson y Duván despeja dudas sobre su futuro

Néstor Villarreal jugó en Colombia a mediados de los años 90 en América de Cali y Millonarios. Actualmente es representante de jugadores y entre ellos tiene a Dávinson Sánchez y Duván Zapata, dos de los futbolistas de los que más se ha hablado de su posible salida.

En charla con El Vbar dijo: "Dávinson tiene contrato con Tottenham y Duván con Atalanta, en los próximos días estarán llegando a los equipos". Del defensa se ha dicho que tendría lista su salida de Inglaterra y del delantero que tiene ofertas de equipos grandes.

Sobre todo esto, Villarreal fue enfático: "concretamente no hay nada para Dávinson al Atalanta. Lo que se ha mencionado son solo rumores, realmente no hay nada cierto. Lo de Sevilla también son rumores. He hablado con la gente de Sevilla, pero tienen la plantilla completa. Si llegan a hacer una transferencia esos rumores podrían hacerse ciertos"

Por último, Néstor Villarreal contó que no tiene más jugadores colombianos de primer nivel bajo su representación, pero si algunos juveniles.