“La efectividad de las vacunas contra la variante Delta es alta”: MinSalud

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, habló en 10AM Hoy por Hoy acerca de la polémica que hay sobre la efectividad de las vacunas sobre la variante Delta y afirmó que, si bien puede tener afectaciones en la probabilidad de contagio, frente a las formas graves como la muerte o complicaciones de cuidado intensivo tiene una efectividad muy alta.

“Si bien la evidencia científica cambia constantemente y que hay muchas versiones abiertas, todo parece indicar que si hay una posible afectación de esta efectividad es una afectación que se da con la probabilidad de transmisión y en mayor medida afección sintomática, pero la efectividad para prevenir las formas graves sigue siendo muy alta”, aseguró.

“Las preocupaciones que expresó el doctor Fauci, que lamentablemente algunos no leyeron la nota de prensa, habla una preocupación de transmisión en vacunados asintomáticos, pero los datos preliminares de Israel y el Reino Unido muestran que la efectividad contra formas graves es de un 85% que, en vidas humanas, es una efectividad altísima”, añadió el funcionario.

Acerca de las noticias falsas que circulan diciendo que las vacunas no son efectivas contra la variante Delta, aseveró: “Hay dos tipos de compromiso uno con la verdad y otro con la bondad; no solo es impreciso científicamente decir que las vacunas no sirven contra la variante Delta, sino que además puede generar una falta de confianza con la vacunación que es gravísimo”.

“La imprecisión no solo es una falta a la verdad sino, en términos de salud pública, un daño a la beneficencia… A algunos se les olvida que la vacunación es un propósito nacional”, agregó Fernández.