"En cada competencia demuestro la tenacidad de la mujer colombiana"

Mercedes Isabel Pérez cumplió una gran presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de ocupar el cuarto puesto en el levantamiento de pesas categoría 64kg, quedándose a tres kilos de lograr la medalla de bronce.

La colombiana de 33 años, habló con El VBar de Caracol Radio sobre dicha competencia, rescatando la experiencia vivida en Tokio 2020 y entendiendo "los planes de Dios".

"Cada campeonato tiene unas experiencias y unos momentos únicos. En Beijing tuve una experiencia muy bonita porque era juvenil, me sorprendió todo lo que había para mí; en esta lo di todo por el todo. Le digo a todo el país que lo di todo por el todo, de mostrar esa mujer perseverante y resiliente que nunca se cansó de dar los mejor de sí", dijo.

El esposo de Mercedes Pérez es Edison Angulo, quien también fue deportista de alto rendimiento y además es uno de sus entrenadores.

"Mi esposo fue también deportista, Edison Angulo, de los grandes deportistas de Colombia en la categoría 77, fue el 6 del mundo. Él es el que me guía, me saca, me instruye en cada competencia nacional. A nivel internacional es Osvaldo Pinilla el que me ha edificado mi espíritu de guerra. Son buenas historias que tengo para cada uno de ellos. Mi esposo lo amo mucho como entrenador, amigo, esposo, confidente. A cada uno de ellos le agradezco", expresó.

Pérez, se caracteriza porque cada vez que se dispone a hacer un levantamiento, grita y se libera, sobre esto dijo: "Yo siempre he sido aguerrida, siempre le he demostrado a las personas que a través de mi fuerza, de mis gritos, y mi manera de competir, siempre demuestro lo mejor, siempre demuestro tenacidad de la mujer colombiana. Cada grito es expresar la fuerza y la valentía de hacer cada movimiento".

Finalmente, se refirió al apoyo de su familia: "Lo que le queda en la vida a uno es la familia, por ellos es que uno lucha y se levanta. Mi familia es lo más fundamental porque siempre tienen una alegría para que salga adelante siempre están ahí, independientemente de dónde me encuentre, siempre su afecto y amor lo siento al lado. Es muy bonito que cada familia apoye a cada deportista que está afuera del país".