"Si un tribunal dice que Nacional debe pagar, al otro día consignamos"

En medio del lío jurídico que mantiene en vilo que Atlético Nacional pueda inscribir jugadores, el exfiscal Néstor Humberto Martínez dejó en claro que la posición del verde antioqueño se mantiene en no tener que pagarle los cinco millones de dólares que Cortuluá exige.

Para Martínez, el TAS emitió una orden que le daba la razón a Atlético Nacional, algo que "no se respetó", por eso la decisión de acudir a la justicia ordinaria: "Si a uno le adeuda un dinero una empresa, uno va a la justicia y presenta el caso para que ellos decidan y sancionen".

Nacional optó por llevar el caso a la justicia ordinaria luego que Cortuluá acudiera al Tribunal Federal del Deporte y este anulara la decisión del TAS, que ordenó al cuadro antioqueño pagarle US 150.000 a Cortuluá, no los USD 5 millones que ellos pedían.

"Si Nacional hubiera recibido 10 millones de dólares habría dado los 5 millones, nunca hubo pago por ende no había regalías para Cortuluá", aseguró Martínez.

A su vez, el abogado destacó que contrario a lo que dice Cortuluá, el club vallecaucano sí sabía de la negociación que en 2014 se dio entre Nacional y Millonarios por Fernando Uribe, incluso, destacó que el máximo accionista de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, reconoció que el futbolista estaba "completamente subvalorado y en consecuencia no se estaba hablando de esas cifras".

"Si había transferencia económica del jugador, a Cortuluá le pertenecía el 50%, pero no hubo un pago económico por él en ese momento. Esto no es un cuento de abogados, se trata de saber leer y escribir. No se recibió nada, entonces no se debe nada", dijo.

Néstor Humberto Martínez lamentó que los fichajes para este semestre no puedan hacer parte de Atlético Nacional en materia de competencias, teniendo en cuenta que el club verde no puede inscribirlos: "Esperamos que los futbolistas que presentaron las tutelas sean fichados para el nuevo campeonato. Lamentablemente la Dimayor se abstuvo de inscribirlos. A ellos no les falta razón cuando dicen que no son moneda de cambio para evitar la inscripción hasta no pagar una deuda".

"En Colombia nadie está obligado a pagar un dinero si no hay un fallo jurisdiccional. He conversado con el doctor Martán para que nos reunamos con un tribunal que diga que se les debe ese dinero, si eso es así, les consignamos esa plata", comentó.