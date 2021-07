Paso a paso: Así es el caso de Fernando Uribe que tiene en jaque a Nacional

Sigue la polémica pelea jurídica entre Atlético Nacional y Cortuluá por el caso Fernando Uribe, que por ahora tiene en jaque al cuadro 'Verdolaga' y no podrá inscribir a sus nuevos jugadores para la Liga Colombiana.

Óscar Ignacio Martán, máximo accionista de Cortuluá, dialogó con El Alargue de Caracol Radio y contó paso a paso del caso que por ahora tiene en una fuerte pelea jurídica a ambos clubes y lo que, incluso, ya significó una serie de tutelas por parte de jugadores del verde, reclamando derecho al trabajo.

La llegada de Uribe a Italia

"Fernando Uribe es un jugador llega al Chievo Verona, nosotros hacemos la relación con Chievo y él empieza a participar en el fútbol internacional. Para que se adapte se demora dos o tres años (...) El jugador al año y medio de estar en Italia, por un tema familiar, decide venirse a Colombia, yo lo apoyo, es tan de buenas que cae parado", explicó Martán.

Llegada a Atlético Nacional en 2012

"Uribe cae en Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio. Cortuluá lo había vendido al Chievo Verona por un millón de dolares por el 50%, Nacional le compra en 2 millones dólares al Chievo por ese mismo 50%. Cortuluá confía plenamente en que va a llegar a Nacional y ahí se va a potenciar en las manos del profesor Osorio".

La cláusula de la disputa

"Hay una cláusula que mucha gente no la ha aclarado, y es que cuando se hace el negocio entre las cuatro partes: Chievo Verona, Cortuluá, Atlético Nacional y Fernando Uribe, donde se garantiza, por medio del Chievo Verona, le exige a Nacional, que ni siquiera por terminación de contrato puede perder Cortuluá el 50%, esa cláusula la aceptaron las partes".

El TAS y la polémica

"Se acordó que para cualquier controversia se vayan primero al TAS y después a la FIFA. Nadie se va al TAS en ese momento".

La demanda de Cortuluá

"Cortuluá demanda a Nacional porque dentro del convenio que había también existía un acuerdo de transferencia que decía que el jugador no se podía vender por una suma inferior a 10 millones de dólares, pero si aparecía una oferta inferior, Nacional le debería comunicar a Cortuluá de esa oferta, incluso, había un bono especial para Nacional porque había sido el que había invertido originalmente 700.000 dólares. Si se vendía en USD 10 millones, USD 5 millones menos USD 700.000 para Cortuluá, eso era una expectativa, no era una obligación".

Uribe pasa de Nacional a Millonarios

"Aparece la opción de irse a Millonarios. Allí lo envían con una opción inferir a los USD 10 millones, creo que fue la orden de USD 1,5 millones, hacen un intercambio entre Harrison Otálvaro y Fernando Uribe, y Cortuluá no recibe tampoco ningún peso, Cortuluá siempre sigue confiando en que Nacional lo va a vender en una suma importante.

Nacional lo envía a Millonarios y nunca le consulta a Cortuluá de la decisión de que se va con esa opción y con la decisión de que no hay renovación de contrato, al no haber renovación, significa que el año que iba a estar en Millonarios, que era su tercer año de contrato, se iba a quedar libre el jugador, como efectivamente pasó".

Cortuluá acude a la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor

"Nacional no objeta, pone su apoderado, cada quien hace sus descargos y Cortuluá gana y condenan a Nacional a pagar la suma de USD 5 Millones más los intereses. Nacional tiene el derecho de reposición, hace su defensa, pero vuelve y gana Cortuluá, se ratifica ese fallo.

Nacional tiene derecho de ir a apelación, lo hace ante la Comisión de la FCF, la cual ratifica el fallo de la Dimayor y dice que no tiene opciones más, ahí termina el caso, para nosotros era sencillo".

Nacional va al TAS

"Nacional tenía en su pensamiento que el TAS podía intervenir, ese fue el acuerdo. El TAS interviene y dicta medidas cautelares, nosotros nos opusimos porque consideramos que el TAS no era competente y no tenía jurisdicción. Nosotros acudimos al TAS y ganamos perdiendo. Por tercera vez ganamos, dicen que Nacional fue condenado por incumplimiento del convenio, pero de una manera sorprendente, dicen que ya no debían pagar USD 5 millones sino USD 150.000, con sus intereses".

Cortuluá acude al Tribunal Federal del Deporte

"Nos fuimos al Tribunal Federal del Deporte, la máxima instancia, y allí decide que el caso del TAS es nulo, no existe, y la decisión fue porque no era competente y no tenía la jurisdicción, como siempre lo expusimos nosotros".