Polémica en el Huila por encuesta de regreso a la presencialidad

Alfredo Gamba, presidente del consejo de padres de familia del colegio Divino Salvador en Altamar Huila, y Patricia Polanía, presidenta de la Asociación de Institutores del Huila, filial de Fecode, hablaron sobre el regreso a las aulas.

Hay una polémica por una encuesta que realizó la Asociación de Institutores del Huila en la que estarían induciendo a los padres a las respuestas, generando pánico para el regreso de los hijos a las aulas educativas.

Estas son algunas de las preguntas:

Teniendo en cuenta que el derecho a la vida es inviolable, ¿está dispuesto a sobreponer el derecho a la vida sobre el de la ecuación enviando a su hijo a la presencialidad?

¿Conoce las consecuencias jurídicas por no cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad de sus hijos y posiblemente conducirlos a la muerte?

"La mayoría de padres estamos en desacuerdo con el regreso de los niños, solo 28 padres firmaron la aceptación del regreso. No hay condiciones sanitarias, no se cuenta con acueducto que garantice el agua y la institución no puede recibir dinero de inversión", contó Gamba.

La presidenta de la Asociación, por otro lado, mostró su total apoyo a esta encuesta mencionando que las aulas no están listas.

"La encuesta se dio porque en las reuniones con el secretario y alcalde de Pitalito nos decían que ya tenían todo listo. No teníamos realmente lo que ellos decían, como soporte, se dio la tarea de organizar la encuesta para saber si el padre de familia quiere o no. Yo no veo nada malo en la encuesta, los papás conocen el lugar", dice.

