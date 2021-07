Desabastecimiento en medicamentos para tratamientos de cáncer en Colombia

Virginia Abello, presidenta de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, habló en 6AM sobre los problemas que se atraviesa con estos tratamientos y dejó fuertes críticas al Gobierno.

"Hay un problema del abastecimiento del sistema de salud, no solo con citarabina. Un laboratorio deja de traerlo y ya, no hay quien vigile o controle el sistema. Acá, con citarabina ya llegó intravenoso, pero no viral. La gente no comprende y los sistemas privados requieren control, y ahorita no lo hay", contó.

También, la presidenta mencionó que gran culpa es del Gobierno por no tener el sistema eficaz para un desabastecimiento.

"Hemos planteado que la obligación es de las farmacéuticas, pero también del estado, de un sistema de vigilancia para conocer si va a haber desabastecimiento o no. La farmacéutica tiene que avisar con tiempo suficiente y que el Gobierno tenga capacidad de reacción. La alerta, ahorita, viene es de los médicos, cuando esto pasa ya es muy tarde. Desafortunadamente no hay en nuestro sistema de salud algo para el desabastecimiento", dijo.

Y finalizó: "Hemos enviado cartas al ministerio, diciéndoles que esto podía pasar y que hiciéramos mecanismos para solucionarlo. Con el Invima no nos hemos reunido porque son bastante cerrado".