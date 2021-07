Diego Valdés: "El objetivo con La Equidad es ser campeones"

Diego Valdés, refuerzo de La Equidad para el presente campeonato, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su llegada al cuadro 'Asegurador'. El antioqueño se refirió a los motivos que lo llevaron a salir de Santa Fe y a los objetivos para este semestre con su nuevo equipo.

"La salida de Santa Fe se da buscando continuidad, lastimosamente tuve muchos problemas físicos. Es un proyecto que me llamó mucho la atención, un proyecto ganador con un cuerpo técnico que quiere ser campeón", manifestó el delantero.

Sobre su último semestre en el cuadro 'Cardenal' comentó: "Después de pandemia me quebré un dedo, después tuve un problema en Cali con una patada en los testículos, me pasaron un montón de cosas que cada vez que regresaba, regresaba apurado y se me hacía muy difícil".

Valdés, quien acaba de ser padre, señaló que su deseo era permanecer en la capital del país. "La única manera de salir de Santa Fe, era buscar algo que se acomodara a la situación que estaba viviendo actualmente".

Mientras que de sus objetivos con su nuevo equipo concluyó: "El profesor Alexis (García) desde que está en La Equidad hace muchos años siempre ha estado cerca de conseguir un título de Liga, viene de un año consecutivo de estar en semifinales. Me lo hicieron saber desde que llegué que el objetivo principal es ser campeones".