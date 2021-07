"Quedar eliminados era lo mejor que le podía pasar a América y Junior"

Julio Comesaña, director técnico colombo-uruguayo con un histórico paso por el Junior, analizó la participación del cuadro barranquillero en la Copa Sudamericana y aclaró que él aún no se ha retirado de la actividad.

"Desconozco el proyecto de Junior hoy, sé que han estado respaldando el trabajo de Luis (Perea), para eso está ahí. Yo sí considero que las evaluaciones hay que hacerlas al final de la temporada, porque no podemos dejarnos llevar de las emociones", comentó respecto a la situación del estratega y quien fue su asistente técnico.

"Yo no puedo opinar y menos a través de resultados, salir a descalificar y decir que Junior está haciendo bien o está haciendo mal dejando al entrenador. Desconozco de todo, lo único que hago es ver los partidos y nada más", añadió al respecto.

Comesaña consideró que tanto América como Junior no se encontraban preprados de la mejor manera para la Sudamericana. "Esto que le pasó al fútbol colombiano ahora, al América y Junior, yo le digo sinceramente, no es que uno esté contento porque pierdan, pero es lo mejor que les puede pasar".

Y añadió: "Cuando uno no está preparado para estar en una competencia, porque los rivales son mejores y están mejor preparados, entonces es mejor quedarse afuera y ocuparse de lo que hay que ocuparse. Ahora el Junior y el América van a estar tranquilos para afrontar la competición nacional y ahí sí tendrán que mostrar de qué están hechos para tratar de ganarla y clasificar a los próximos torneos, y prepararse para eso".

Finalmente, sobre su actual condición, manifestó: "Ya hablé de esa situación y no quiero hablar de mí en este momento, yo sigo siendo un entrenador de fútbol, que en este momento no estoy trabajando, fui muy claro en mis cosas y no quiero volver a repetirlas".

"Parece que me estoy haciendo propoganda o que me estoy quitando del medio, yo no me estoy saliendo, soy un hombre de fútbol, no estoy enfermo, ni como mucha gente habla que estoy desactualizado, no estoy trabajando y de pronto un día vuelvo a trabajar", concluyó al respecto.