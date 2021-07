Luis Sandoval: "Fortaleza me da la oportunidad de renacer en el fútbol"

Tras un semestre en el que no tuvo muchos minutos y con fuertes críticas por la indisciplina, algo que ha empañado su carrera, Luis 'Chino' Sandoval fichó con Fortaleza, el club que desde su presentación ha asegurado "creer en la persona".

En conversación con El Alargue de Caracol Radio, el 'Chino' Sandoval resaltó que se siente agradecido con Fortaleza por abrirle las puertas para que renazca en el fútbol.

"La primera vez que llegué a la sede, el presidente me habló mucho, me dijo que él me venía siguiendo, que eso era lo que él miraba primero, el ser humano. Me dijo que yo era una persona amable y le podía ayudar en el planteamiento del equipo. Fortaleza me da una oportunidad para poner renacer en el fútbol", aseguró.

Además, el jugador de Soledad resaltó que era necesario cambiar de aire para enfocarse en su carrera profesional, sobre todo por las capacidades que tiene y que se vieron reflejadas por años.

"El tiempo de Dios es perfecto, después de todos los problemas que pasé en Barranquilla necesitaba un nuevo aire, una nueva ciudad. Gracias a Dios y a Fortaleza que me dio la oportunidad, me siento muy contento conmigo mismo y con el grupo, que me recibió de la mejor manera", comentó.

Sandoval, de 22 años y campeón con la Selección Colombia Sub 21 en los Juegos Centroamericanos 2018, resaltó que aunque ha cometido errores, quiere dar lo mejor de sí en este nuevo club.

"Ya de nada vale arrepentirse, yo reconozco que me equivoqué varias veces, es de humanos, pero gracias a Dios me encuentro en Fortaleza y Bogotá para dar lo mejor de mí en el club", aseguró.