Entrenador: "Julián estaba muy motivado y por eso salió a entrenar hoy"

"Estamos muy mal, pero toca continuar", dijo Fabio Rodríguez sobre su pupilo Julian Esteban Gómez en El Carrusel de Caracol. Ambos se dieron a conocer a nivel nacional cuando se reveló que el hombre fue el primero en entrenar a Egan Bernal y el niño hizo parte de un sentido homenaje al ciclista cuando ganó el Tour de Francia en 2019.

"Salió a entrenar con un tío y el abuelito. Salieron de Zipaquirá rumbo a Bogotá, cogieron la autopista y en una parte entre Zipaquirá y Cajicá una mula lo absorvió, se lo llevó", contó Fabio Rodríguez. En la mañana del domingo hubo conmoción por la muerte del niño.

"El entrenó con nosotros ayer y antier, era entrenamiento oficial, pero el día domingo yo no hago clases y cada uno sale por su cuenta o a veces descansa. Él era uno de esos niños que tenía sueños increíbles. Él no solo decía que iba a ser ciclista profesional, sino que lo afirmaba, lo tenía muy claro", agregó el entrenador.

Sobre el accidente y cómo se enteró recordó Fabio Rodríguez: "El abuelo me llamó y yo quedé en schok, no sabía qué hacer. No sabía si ir o no ir, no quería ver esa escena, pero bueno ya fuimos con el coordinador de escuelas y llegamos y es terrible, es algo que es difícil de decir. Los espichó todo".

Julián ya se destacaba y continuaba su preparación como lo dijo el entrenador: "Él llevaba conmigo 5 años. Este año le había costado cambiar de categoría, porque el año pasado no pudimos correr nada, nos tocó entrenar virtualmente o presencial sin competencia. Este era su primer año de prejuvenil, de 13 añitos, y habíamos ido a dos válidas nacionales. Estaba levantando bastante el nivel y se preparaba para la cita que va a haber acá en Zipaquirá y pues estaba muy motivado porque estaba haciendo muy buenos tiempos. Estaba muy juicioso y por eso yo creo que hoy salió a entrenar".