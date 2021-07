Gustavo Cuéllar: "Nunca me había sentido tan bien en una convocatoria"

La Selección Colombia terminó la Copa América 2021 como el tercer mejor equipo del torneo luego de vencer a Perú en el partido por el tercer lugar. Así las cosas, varios jugadores mostraron durante todo el certamen sus cualidades para seguir siendo llamados por el técnico Reinaldo Rueda.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Gustavo Cuéllar, uno de los jugadores que disputó más minutos en esta Copa América, se mostró cómodo con lo hecho en el torneo y destacó que nunca se había sentido mejor en convocatorias pasadas.

"Fue una Copa América positiva, no me había sentido antes así en ninguna convocatoria, aproveché las oportunidades que el profe me dio, trabajé al máximo para ganarme el puesto", dijo.

Cuéllar resaltó que si bien el objetivo de la Selección Colombia era alcanzar la final, el tercer puesto no es demeritorio, por el contrario, destacó que se hizo un buen trabajo en el debut de Reinaldo Rueda como estratega.