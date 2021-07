“Hay calamidad pública por fuertes lluvias en Arauca”: gobernador

José Facundo Castillo, gobernador de Arauca, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la emergencia por lluvias que enfrenta esta región en Colombia.

"Tengo 46 años y nunca había visto un invierno tan fuerte como ahorita en Arauca. Se ha llevado vías, productos, puentes, hay más de 20 mil personas afectadas en el departamento. Se declaró la calamidad pública, hay 4 municipios en esta calamidad. Es una situación muy difícil. Hay ríos desbordados en todo el departamento", mencionó.

Y agregó: "Desde el 4 de julio no tenemos conexión nacional eléctrica, hemos hecho esfuerzos sobrehumanos. A MinMinas le agradecemos el apoyo porque no ha sido fácil. No nos hemos quedado quietos, seguimos adelantando un proceso para tener el tema de interconexión de manera racionalizada. Hemos priorizado salud, como vacunación y hospitales. Hemos hecho el gran esfuerzo de priorizarlas y que la poca energía que nos llega la hemos llevado a estas zonas de salud".

Adicional, Castillo explicó que han tenido estos problemas en la zona desde hace varios años, pero que esta vez fue peor.

"Las lluvias en el departamento ha sido una problemática desde hace varios años, los ríos se desbordan y la única fuente de financiación es de regalías gracias a las gestiones del gobierno nacional. Se permitía flexibilizar cierto proceso para invertir en ciertos sectores", finalizó.