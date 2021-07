Reactivación: ¿válido exigir carné de vacunación para sitios públicos?

Luego de las jornadas de diálogo regional en Cali para la construcción de la próxima reforma tributaria, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, socializó en la tarde de hoy el borrador del proyecto que se radicará el próximo 20 de julio y que se espera esté aprobado en agosto.

De acuerdo con el ministro, la meta de recaudo será de 15.2 billones de pesos con una política de austeridad y lucha contra la evasión fiscal con un aporte del 40%. Dijo también que para lograrlo no se tocará a la clase media, ni las tarifas del IVA y que tampoco se establecerán impuestos a las pensiones. El 60% de los recursos será aportado por los empresarios que han expresado su interés de destinar recursos para ayudar a los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19.

En medio de esta discusión para reactivar la economía resulta importante contemplar el rol que juega la vacunación. Por ejemplo, durante el día del padre comerciantes de Cali promovieron ofertas y descuentos a los padres de familia que presentaran el certificado de vacunación como una estrategia que le apunta no solo a reactivar la economía, sino a incentivar la vacunación.

A esto se suma que el alcalde de Florencia, en Caquetá, Luis Antonio Ruíz, expidió un decreto para evitar la propagación del coronavirus, según el cual para entrar a las iglesias las personas deberán presentar su carné de vacunación.

Sin embargo, en el mundo y particularmente en Europa se han tomado medidas similares. Por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que quienes no se quieran vacunar no pueden entrar a lugares donde representen riesgo para otros y hoy aproximadamente 1 millón de personas habían pedido cita para vacunarse.

Lo que dicen los panelistas

Eduardo Behrentz, vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad de los Andes, considera que la exigencia de un requiso de vacunación no es excluyente, sino legítimo. Esto teniendo en cuenta que estudios aseguran que con el esquema de vacunación completo la probabilidad de que una persona se contagie es del -0.1%.

Sin embargo, Behrentz propone enfocar el plan de vacunación a la población más vulnerable. “Hasta la fecha, casi el 95% de las personas que han muerto en Colombia por Covid-19 están en estratos 1, 2 y 3. Eso hay que reconocerlo y el plan de vacunación debería migrar a esas poblaciones más vulnerables”, aseguró.

Con él concuerda Alicia Eugenia Silva, exsecretaria de Gobierno de Bogotá, quien señaló que “de las cosas que mejor le van a salir al Gobierno es el plan de vacunación que ha sido bien manejado, con un orden excepcional y con una equidad como ningún otro programa tan masivo se había dado”.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo, considera que si realmente la vacuna no previene el contagio, no resultará efectivo exigir el carné de vacunación. “A mí exigir un carné de vacunación me parece un absurdo y nos desconcentra de la meta de vacunar a 30 millones de colombianos a final de año”, sostuvo.

Finalmente y frente al borrador de la reforma tributaria, la periodista y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, María Teresa Ronderos, asegura que hay cosas por aclarar como la limitación de transferencias de la nación que no son del Sistema General de Participación, pues no se sabe cuáles son las transferencias a limitar ni a quién van a afectar. Asimismo, “se mantienen una cantidad de exenciones tributarias que cualquier reforma seria tiene que revisar. Hay 3.800 dueños de grandes fincas que siguen pagando unos impuestos bajísimos porque no están bien valoradas”.