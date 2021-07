Mi Banda Sonora con Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas Santamaría nació en Medellín, el 9 de junio de 1961. Es economista y político colombiano, reconocido por su nombramiento como ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

Desde su paso por el Liceo de Cervantes, Cárdenas desarrolló su pasión y vocación por la política. Se consideraba un líder en la organización de eventos y congregación de estudiantes para sacar adelante proyectos.

“Quisiera ser recordado como un ser humano que trabajó por el país para lograr que juntos soñemos en mejorar y dejar atrás el subdesarrollo”, afirmó en Mi Banda Sonora.

Conozca aquí la banda sonora de Mauricio Cárdenas:

Give a Little bit - Supertramp

Dreams – Fleetwood Mac

How deep is your love – The Bee Gees

Wish you were here – Pink Floyd

Daniel – Elton John

Ojalá – Silvio Rodríguez

Pedro Navaja – Rubén Blades

Yolanda – Pablo Milanés

Every breath you take – The Police

I Still Haven't Found What I'm Looking For - U2

Holiday – Madonna

Please Don't Make Me Cry - UB40

Mi verdad – Maná y Shakira

La celosa – Carlos Vives

Tusa – Karol G