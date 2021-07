Mauricio Castillo, el músico que interpreta a Félix en la película Encanto

Mauricio Castillo, músico, interpretará la voz de Félix en Encanto, película de Disney. El músico habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el papel y lo que viene para su carrera.

"He trabajado mucho para esto, para estar aquí tuve que poner en práctica todo lo que he hecho. Soy un artista independiente. El resumen es que es muy importante y enviar un saludo a los artistas independientes, que hagan las cosas apoyadas en su corazón y que sí se puede. Soy uno de los protagonistas para la versión en inglés de la película. Ellos tuvieron cerca de 5 años casi que viviendo en Colombia para entender el universo para plasmar lo que es el país, siento mucho orgullo. Me emocionó ver mucho cómo fueron los personajes y todo", dijo.

Y agregó: "Fue un lindo proceso, me contactaron a finales del año pasado para una prueba de una película. Lo hice, en mitad de pandemia, y lo logré. Pude conectarme con ellos y me dijeron que estaba bien. Insisto en que la educación es la salida.

Además, explicó un poco su personaje, diciendo que representará a muchas zonas del país.

"El personaje tiene que ver con eso, representa nuestras dos costas. Es un orgullo porque he sentido que la gente se ha conectado con esto que pasa con la película y con mi carrera. Félix representa lo que somos, representa lo que Colombia es", mencionó.

Y finalizó: "He visto y todo se vuelve polémica, les puedo contar que es una película con mucho respeto y cariño. No es un documental. Creo que, si empezamos a verlo desde ahí, vamos a tener claras algunas cosas. Esto es un proyecto que viene siendo trabajado cerca de 5 años, como son las cosas en Colombia hablando de la polarización. Ojalá nos sirva para conocernos con las diferencias que tenemos, si salía hace 3 años, o 2 años, también decían que era para tapar algo".