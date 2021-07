Amaranto Perea: "Lo de Carlos Bacca está descartado y Teo terminó un ciclo"

Luis Amaranto Perea habló en El Vbar sobre el presente del club de Barranquilla y lo que quieren saber todos los hinchas por estos días, los refuerzos. "El Junior siempre ha contratado jugadores que generen una expectativa alta, en este momento algunas posibilidades se cayeron y es cierto que la economía no está fácil", empezó diciendo el técnico.

Por ahora la gran contratación es Cristian Martínez Borja y Amaranto opinó: "los números que tiene son muy buenos, es de los colombianos que más goles ha marcado este año y está dentro de los 10 jugadores que más ha marcado a nivel mundial según el número de partidos y goles"

Le puede interesar

Se habló de la vuelta de Carlos Bacca en las últimas semanas, pero el D.T fue tajante: "no hay ninguna posibilidad". Con respecto a Alexander Mejía, Perea se remitió a lo que dijo el club donde luego de varios días no hubo acuerdo. Con Daniel Torres tampoco prosperaron las negociaciones y el Junior no mirará a nadie más en esa primera línea de volantes y se queda con lo que tiene.

Si llega un jugador, el técnico sabe lo que quiere: "miraremos algún jugador que pueda estar por detrás del '9', es la necesidad que tenemos". Una de las razones es que a "Sambueza le ha costado mucho adaptarse a lo que buscamos nosotros. Se apresura muchas veces, aunque es un gran jugador".

"Lo de Teófilo el comunicado del club fue muy claro, consideraban que era un ciclo cumplido", así de tajante fue la respuesta de Amaranto Perea y dio un panorama de lo que es la situación del club actualmente.