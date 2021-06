“Tengo dolor por mi hijo y por los demás muertos en este paro”

Nidia Martínez, madre de Camilo Vélez, motociclista que falleció luego de encontrar un cable atravesado en la vía en inmediaciones del portal de Las Américas, estuvo en 10AM Hoy por Hoy hablando sobre el proceso que se adelanta por esta muerte y pide justicia, pues calificó el hecho como un “atentado”.

“Muchas personas se acercaron a hablar conmigo al momento del suceso, del CTI, de la Alcaldía, en fin, pero no tengo cabeza en estos momentos para resolver cosas sobre la muerte de mi hijo. La verdad quiero que haya justicia y que esa persona sea juzgada porque esto es un atentado”, comentó.

“Tengo mucho dolor por mi hijo y por las otras personas que han muerto en este paro. Desafortunadamente mi hijo cayó en una trampa de la cual no salió vivo… Mi hijo era un hombre honesto que venía para su casa y no pensé encontrarlo muerto, creí que solo estaría herido, pero no; lo vi tirado en el piso como si fuera un pedazo de papel”, lamentó la madre de Camilo Vélez.

También agradeció a las personas que la han ayudado con este proceso y se alegró por la decisión tomada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de no permitir más bloqueos en el Portal de las Américas y el Portal de Suba.