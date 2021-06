Ernesto Samper asegura que Peñalosa es “el candidato de la derecha”

El expresidente de Colombia Ernesto Samper estuvo en 10AM Hoy por Hoy hablando sobre su libro ‘Grito Latinoamericano’ y también dio su opinión acerca de la situación en Perú, con respecto al futuro presidente, y sobre el ambiente presidencial que se empieza a vivir en Colombia.

Sobre Perú, aseveró: “Veo esto con preocupación porque veo que esto no es el resultado de una elección sino de una polarización, la gente no eligió al que quería, sino que votó en contra de uno de los dos. No me disgusta el candidato Castillo, aunque creo que le podría faltar algo de preparación en campos económicos, pero tiene una ventaja y es que ha estado en constante contacto con la gente y esto le da cierta autoridad para proponer los cambios sociales que necesita, no solo Perú, sino también en Colombia”.

Le puede interesar:

De Colombia, Samper dijo: “Yo tengo un candidato y es el que me convenza que va a continuar con los acuerdos de paz de La Habana incluida la reactivación de los diálogos con el ELN y que la postpandemia no va a hacer que regresaremos a lo mismo, sino que cambiará el modelo de desarrollo comprometiéndose a luchar contra la desigualdad”.

Y sobre las opciones que hay en este momento que se puede acercar a lo que él quisiera ver en la Presidencia del país señaló: “Yo veo más a Petro que a Peñalosa, a Peñalosa lo veo como candidato de la derecha y creo que solo habrán tres opciones claras, una de derecha, una de centro y el pacto histórico”.