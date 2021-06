En entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, con Gustavo Gómez, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, habló del porqué se levantaron de la mesa de diálogo con el gobierno Duque por el Paro Nacional que ya lleva más de un mes.

Para Maltés, se levantaron de la mesa de negociación con el Gobierno, pues "no cumple la palabra empeñada".

“Este es un gobierno experto en no negociar y en no cumplir los acuerdos”, afirmó Francisco a 6AM.

Le puede interesar:

Maltés explica, según él, que no se ha llegado a un acuerdo porque el gobierno Duque quiere "ganar tiempo y desgastar el paro".

Sobre la pregunta sobre si no le parece que no es muy prudente convocar a manifestaciones este 9 de junio por el alto número de contagio por COVID, el presidente de la CUT afirma que los gobierno, tanto el Nacional como los locales no les ha importado esto y han abierto la economía.

Maltés afirmó que sé volverán a sentar con el Gobierno cuando demuestres que "tienen voluntad propia de firmar preacuerdo del 24 mayo".