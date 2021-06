"Dolía ver comentarios de la gente cuando Egan se retiró en el Tour 2020"

En 2020, cuando Egan Bernal inició la carrera por defender el título del Tour de Francia que había logrado en 2019, el ciclista colombiano tuvo que retirarse y, aunque se esperaba apoyo de su país, muchas personas entraron a criticarlo duramente.

Solo un año antes había levantado el trofeo del Tour de Francia 2019, pero antes de la etapa 17 del Tour de 2020, el primer campeón colombiano de la máxima carrera tuvo que retirarse para entrar en recuperación de sus molestias físicas.

En conversación con El Alargue de Caracol Radio, Flor Gómez, mamá del campeón del Tour de Francia y Giro de Italia, relató la alegría que sintió al ver a su hijo recientemente campeón, aún cuando incluso pensó en abandonar el ciclismo.

"Siempre creí, bastaba con verlo, con el amor que hacía las cosas y la dedicación, la responsabilidad y madurez. El Tour es el máximo, donde uno dice 'él empezó por lo grande', esa alegría de decir que mi hijo llegó hasta allá. Ahora es la alegría de ver ese renacimiento de él, porque en algún momento tuvo esas flaquezas de decir 'esto no es para mí, de pronto la gente tenga razón'", contó.

No obstante, el apoyo de su familia y personas cercanas aportó a que Egan Bernal no se rindiera, se recuperara y lograra volver a lo más alto.

"Pudimos superar eso, como un equipo todos los que lo rodeamos y le dijimos que podía, y ver que lo logró y verlo en lo más alto... Como todo en la vida, uno tiene sus caídas, pero uno tiene que levantarse, de eso se trata de subidas y bajadas. Egan tuvo muchos altibajos, cuando entró a la universidad pensando que en el ciclismo de pronto no podía, pero yo le decía que él podía", aseguró Flor Gómez.

Sin embargo, darle a Colombia una alegría como lograr el Tour de Francia, un trofeo que nunca un cafetero había alcanzado, no fue suficiente para que las críticas no llegaran e, incluso, lo hicieran dudar en su continuar o no con su carrera deportiva.

"Hay que estar dándoles apoyo, si ellos caen, estar uno ahí, si triunfan, estar uno ahí. Su lesión ha sido terrible, porque es la columna, es algo muy serio, no es un dolor y ya. Uno dice se han logrado tantas cosas, pero a costa de qué, hasta yo dije un día que prefería tener a mi hijo sano, sin importar si tenía que retirarse, uno como mamá siempre quiere tener a sus hijos bien", dijo.

"Ha sido muy duro, son dos años de proceso también mental, tener que soportar comentarios, que la gente es tan triunfalista que lo vieron que se retiró del Tour y dijeron que no servía", añadió.