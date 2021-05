El general retirado Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la institución, las críticas y los problemas que han tenido durante las manifestaciones.

"A la fuerza pública la estigmatizan en vez de agradecerle. Es muy triste lo que pasa. Colombia es un país tranquilo, un poco convulsionado en las zonas rurales. De un momento a otro aparecen protestas pacíficas que se convierten en alteraciones de orden público, que atacan propiedades ajenas y hacen males, que obligan a la policía a actuar", contó.

También, el general habló sobre los policías que han resultado agredidos durante las manifestaciones en el país.

"Si miramos, los policías lesionados son muchos. Pero no lo ventilamos, muchas veces nos comemos nuestra tristeza para no afectar a la ciudadanía. Fuerzas oscuras han alterado y enardecido el ambiente, no podemos señalar con nombres, pero todo lo que pasa en el país da tristeza", dijo.

Por otro lado, el general también mencionó que sí hay momentos en que no se siguen los protocolos, pero que la institución corrige estos comportamientos.

"Nosotros vivimos sufriendo el descontento de las turbas, la situación está alterada en el país. Necesitamos mesura de lado y lado. La policía vive controlando que los hombres estén actuando entre las ordenes, a veces se violenta un poco y se altera la situación, la Policía luego sanciona y corrige. Esas determinaciones necesitan un poco de control e investigación y se demoran los resultados, eso molesta a la ciudadanía, pero los correctivos se dan. Somos más fácil de criticar nosotros los de la fuerza pública que los vándalos", mencionó.

Y agregó: "No todas las situaciones anómalas son de la institución, en muchas ocasiones hay disparos y piensan que es la policía y no los vándalos. En muchas oportunidades hemos visto vándalos armados y disparando. Se necesita un análisis profundo. Hay muchas enseñanzas y reflexiones profundas, del país, de las instituciones y de la ciudadanía. Gobiernos necesitados violentaron protocolos de incorporación, que alcanzaron a alterar un poco el recurso humano, pero eso se ha corregido. Si revisan los protocolos de formación e incorporación, los admirarían, es el recurso que llega de muchos años".

Para finalizar, mencionó que la institución no ha perdido confianza y dejó una crítica a los congresistas que no quisieron escuchar las voces de los uniformados.

"Para decir que se recupera la confianza de la policía, hay que preguntar quién desconfía de la policía. No esperemos que los vándalos que alteran la paz, vayan a tener un buen recuerdo de la institución. Qué falta de prudencia tuvieron los congresistas por no dejarlos entrar, es una falta de grandeza", finalizó.