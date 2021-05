ElRetoDelMeaCulpa, la iniciativa de Galán para perdonar y reconocer fallas

En medio de la crisis que afronta Colombia por cuenta del coronavirus y el Paro Nacional es importante reflexionar sobre el actuar de todos los ciudadanos para alcanzar acuerdos en pro de un mejor futuro.

Así pues en redes sociales se dio a conocer una iniciativa del concejal de Bogotá y excandidato a la alcaldía, Carlos Fernando Galán, con la etiqueta #ElRetoDelMeaCulpa en la que busca hacer una reflexión sobre el rol que cumple cada uno en la sociedad y los aspectos que hay que mejorar.



"No podemos echarle a culpa de todo a los demás, especialmente a aquellos que tienen un rol de liderazgo en la sociedad. El estallido social que vivimos en -en parte- por la incapacidad de entender nuestras fallas", comentó Galán en 6AM Hoy por Hoy.

El concejal invitó a otros políticos a sumarse a este reto, ya que el diálogo es parte fundamental de la democracia:

"Soy una víctima, pero he tenido la posibilidad de acceder a educación y que se me abrieran puertas en la vida. Todo eso también me hace cometer errores, pero tengo que ver de qué manera contribuyo", reiteró.

Finalmente Galán dijo que este reto no tiene ningún otro objetivo más allá de abrir la discusión y contrastar puntos de vista sobre la actualidad que vive el país.