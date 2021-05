El Pulso del Fútbol, 18 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre la realización de la Copa América y todo el análisis que ha generado este tema en los últimos días. Rafael dijo: “Colombia se debate en el tema de la Copa América, el estado la quiere hacer a como de lugar. La estrategia ha sido decir que los que están en contra de su realización, están en contra del fútbol, nada más lejano de la realidad”. Sobre esto Óscar agregó: “A su comentario le quiero agregar que el presidente de Argentina le exigió a la Conmebol que se garanticen los protocolos sanitarios, para todas las selecciones durante el torneo”.

Le puede interesar también: Carlo Ancelotti anuncia el regreso de Yerry Mina

Otro de los temas tuvo que ver con el partido entre Boca Juniors y River Plate en la Copa Argentina y la participación de los jugadores colombianos de estos equipos. Óscar manifestó: “Si Cardona hubiera metido el penal, hoy en día sería Gardel, como dicen los argentinos. Creo que es una buena opción en caso de que no esté James para las Eliminatorias, pero Reinaldo Rueda aun no se pronuncia”. Por su parte Rafael complementó: “Boca jugó contra un River diezmado por el Covid-19 y ahora en la Copa Libertadores no podrá contar con algunos más. Creo que hoy hay que ser más elásticos con ese tema”.

Le puede interesar también: Vuelve Sherman Cárdenas: Buena noticia de Santa Fe antes de jugar vs. River

No olvide escuchar el audio del programa.