¿Cuál es el papel de las universidades ante la crisis que vive el país?

En Hora20 un debate con los rectores de las universidades del país para tratar de entender con los académicos el momento por el cual atraviesa el país, la situación en las calles y el grado de descontento de la ciudadanía, también una mirada a las soluciones, a la necesidad de un pacto social, y a las bases que este debe tener para que sea una realidad.

En momentos de convulsión, protesta e indignación como los que vive el país, la academia cobra más importancia que nunca en una sociedad, pues no solo cumple el papel de formación académica, sino que se convierte en un agente importante de mediación, diálogo, propuestas y de ágora para discutir los problemas que enfrenta el país, así como las posibles soluciones, los colombianos llevamos 16 días inmersos en múltiples discusiones y tensiones; la cual inicia con el pedido del retiro de una reforma tributaria que implicaba un aumento en los impuestos, y pasa a develar la profunda indignación y frustración de los ciudadanos, pero principalmente de los jóvenes por cuenta de la pobreza, falta de oportunidades a nivel de formación académica, desempleo y desigualdades que obedecen más a un asunto estructural, que a la coyuntura

Para Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, el fenómeno actual fue concentrado en jóvenes, pues dice que es como una revolución de los nini y de los que no aprenden, “porque hay que aceptar que buena parte de la educación funcionaba teóricamente, pero no en la práctica”, de otro lado, advirtió que nadie fue capaz de anticipar que esto se venía, “es un trasfondo de un rompimiento generacional, no se quieren aceptar principios y valores de la generación anterior”, y planteó que hay una mezcla de la revolución nini, junto con un sentimiento de exclusión y de ansiedad, sumado a una violencia policial que fue “alimentando el fenómeno”.

De otro lado, apuntó que el país debe retomar una agenda reformista, que el papel de la universidad debe pasar de los comunicados a reflexionar y proponer, pero hizo énfasis al advertir que en algún momento se tendrá que hacer tránsito entre el ambiente festivo de la calle, al mundo difícil y frustrante de la política pública.

Claudia Restrepo, rectora de la Universidad Eafit, resaltó que son las universidades donde se deposita mayor confianza, “eso no es en vano; realmente nos cabe responsabilidad de tejer confianza, eso recae en la universidad”, pues agregó diciendo que se puede mediar en disminuir lo niveles de incertidumbre, así como ser partícipes de una agenda construida en escenarios de Estado. De otro lado, resaltó que como universidad hay que afinar la cátedra de democracia; “eso se perdió en el país. Formamos ciudadanos, pero los niveles de deliberación son pobres y débiles; la crisis de liderazgo que se tiene es una crisis de liderazgo en muchos estamentos”, afirmó.

Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, aseguró que, si se compara las preocupaciones de 2019 con las de hoy, los problemas son casi los mismos, pero resalta que hoy con un mayor grado de tristeza. También planteó que el mensaje de urgencia debe estar en atender a los jóvenes, crear una política de Estado en educación, y ser veedores de esos acuerdos, pues dijo que el diálogo es importante y recordó que contrario a lo que pasaba en la “antigüedad” que durante un paro se cerraba la universidad, “desde 2018 abrimos espacios de diálogo en universidades para que estudiantes conversen; los jóvenes vienen reflexionando no solo ahora”.

Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle, apuntó que se ha visto una inmensa movilización ciudadana, en la cual, planteó que estando en medio de una pandemia con tercer pico, se atraviesa una movilización social. No obstante, indico que se ha visto también vandalismo, 14 días sin MIO; hechos de violencia y represión por parte del Estado. De otro lado, aseguró que Colombia es un país desigual, “no creo que una explosión social como la que vemos vivido, se pueda resolver si no se corrige la desigualdad”, concluyó.

Adolfo Meissel, rector de la Universidad del Norte, advirtió que el tema del desempleo juvenil está en el centro de este problema. “Las cifras son realmente complejas, en las mujeres es del 31.3%,” pues señaló que la preocupación de los jóvenes en la encuesta de Cifras&Conceptos por el empleo se dispara al 74 por ciento, “ahí está el nudo de este problema”, puntualizó.