Sebastián Villa: “Sueño con estar en una final olímpica”

El clavadista Sebastián Villa dialogó con el Carrusel Caracol de Caracol Radio luego de obtener el cupo 38° para Colombia de cara a los Juegos Olímpicos. El antioqueño terminó en la casilla 14 de la prueba de plataforma 10 metros y avanzó a la semifinal de la Copa Mundo de Natación en la modalidad de clavados que se disputa en Tokio.

"Fue una competencia intensa. En clavados se acostumbra a que el Preolímpico se dé en la misma piscina que se van a hacer los Olímpicos. Tuvimos la oportunidad de estar allá porque Japón todavía está muy cerrado a tener competencias masivas. Estoy feliz de estar en unas finales del Mundial y más porque que conseguimos el cupo número 38 para Colombia", dijo.

Del mismo modo, se refirió a los retos que pretende alcanzar luego de este importante logro con la clasificación a los Juegos Olímpicos.

"La idea es podernos preparar. Sabemos que concentrarnos en este momento no está fácil, las competencias previas a los Olímpicos también las están cancelando. Entonces es esperar y soñar con una final de los Juegos Olímpicos", expresó.

"Sueño estar en una final olímpica, estoy trabajando para ello. No han sido meses fáciles, pero nosotros no hemos parado. Sí me gustaría incluirle a mis logros deportivos una final en una competición como los Juegos Olímpicos", añadió.

Por último, destacó su especialidad en plataforma, así como la preparación que ha tenido teniendo como base los conceptos asiáticos

"Me he especializado en plataforma de 10 metros. Antes competía en más pruebas y plataformas de 3 metros. Las bases que tenemos de clavados se las debemos a China. Ahora nos hemos expandido un poco más porque el deporte también ha evolucionado gracias a todos los cambios", destacó.