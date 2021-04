"Después de las marchas están saliendo es a robar y a vandalizar en Soacha"

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga habló sobre las manifestaciones y actos vandálicos que se presentaron.

"Desde las 10 de la noche controlamos la Autopista sur y las manifestaciones en Soacha. Todos los disturbios estaban controlados", aseguró el alcalde.

Lea también:

Saldarriaga afirmó que durante el primer día hubo 1.200 personas: "400 eran los bandidos apróximadamente que se dedicaron a robar y a vandalizar y ayer habían menores de edad en las manifestaciones, unos trescientos", dijo.

"Están saliendo es a vandalizar después de que se termina la marcha a las 4 de la tarde, destruyen la estación de policía y roban dos supermercados", manifestó el alcalde de Soacha

Según Saldarriaga, son venezolanos organizados los que están detrás de los actos criminales que se presentaron en Soacha.

"Me llegaron unos audios de Venezolanor organizados que son los que organizaban esto, son desplazados y que no tienen empleo. Vienen para destruir el país que no es de ellos", finalizó