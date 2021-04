Leidy Cadena, la mujer que perdió un ojo durante marchas del 28 de abril /

El pasado miércoels 28 de abril, el país vivió una serie de manifestaciones que tenían como objetivo mostrar el rechazo de la ciudadanía ante la propuesta presentada por el ministerio de Hacienda que busca implementar una Reforma Tributaria para solventar los gastos del Gobierno durante la pandemia.

En varias ciudades del país el panorama fue pacífico. Sin embargo, en Bogotá el cierre de la jornada tuvo varios enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes. Justamente, la fotógrafa Leidy Cadena, fue víctima de una fuerte agresión durante las manifestaciones lo que llevó a la pérdida de la visión en uno de sus ojos.

Según narró en un video con la cuenta Primera Línea Col, ella se encontraba cerca al sector de Museo Nacional junto con su novio y unos amigos cuando un agente del ESMAD disparó directo a la cara de la jóven. Según el parte médico, aunque se puede reconstruir el ojo estéticamente, la mujer perdió por completo la visión de su ojo.

A través de sus redes sociales, Leidy envió un mensaje de ánimo a quienes protestas y manifestó encontrarse mejor: "Un abrazo grande a todos, perdí mi ojo pero les juro que siento que tengo diez mil allá afuera, sigan en pie de lucha que esto acá no acaba fuerza y cuídense mucho, no me alcanza la vida para agradecer a cada uno de ustedes me hacen sentir acompañada", escribió.