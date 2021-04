La COVID-19 en los niños: "no hay que descuidar las otras enfermedades"

Gustavo Romero, presidente de la Sociedad de Pediatría del Atlántico, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el COVID-19 en los niños, teniendo en cuenta que Barranquilla es una de las ciudades que ha sido más afectada por esta enfermedad.

"Hemos notado que hay que hacer un análisis tranquilo y sensanto. La ciudad de Barranquilla hay que reconocer que la información estatal va con un 9% de positividad en niños, pero nos hemos dado cuenta que los padres no acceden a hacer pruebas a niños. Un gran porcentaje son asintómaticos. La mortalidad no es muy importante, de 0.8 a 1%, no llama la atención. El mensaje es despertar la percepción de riesgo. Hemos visto un pequeño incremento de las unidades de cuidado intensivo de niños", contó.

Por otro lado, explicó que la pediatria va hasta los 17 años, por lo que se cataloga como niños a los jóvenes que empiezan su etapa de adolescente.

"Nos llama la atención las mutaciones, porque en las dos primeras olas no vimos diferentes enfermedades como diarrea. De 0 años a 17 años va la población piedrática. Antes no se realizaban tantas pruebas, por lo que se aumenta la positividad, por eso pensamos que incide en la población infantil. A los niños sí les da el COVID-19. Hay algunos que ya llegan en estado crítico, algo que no veíamos antes", explicó.

Y agregó: "El mundo de los niños es diferente al de los adultos. Por ejemplo no hemos dejado de lado a los niños diabéticos y con diferentes problemas de salud. No todos lo que vemos es COVID y no todo lo que pase puede que sea COVID, porque hay otras enfermedades que enfrentan los niños. Siguen existencia los cuadros respiratorios altos. Somos una generación experimental, posiblemente en 20 años lo que decimos ni sea verdad. El llamado es que cuiden las enfermedades de base como el dengue".

También, el doctor mencionó que las vacunas para menores de 16 años no están disponibles, pero que cree que no demorarán más de este año.

"A nivel mundial, las vacunas no están aprobadas para menores de 16 años. Van muy avanzados, no creo que pasemos este año sin empezar con vacunación para menores de 16 años. Es importante que más del 90% son por enfermedades que también afectan al COVID-19, por lo que es importante tenerlas en cuenta", explicó.

Finalmente, envió un mensaje para tener en cuenta las demás enfermedades: "Por los niños hay diferentes temas de vacunación de otras enfermedades, así que deben seguir, así como los que tienen diabetes y demás. Hay que seguir con las normas de bioseguridad. Yo siempre he estado de acuerdo con la alternancia, siempre que se pueda".