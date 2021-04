Una sola dosis no genera ninguna protección: Doctor Óscar Franco

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el doctor Óscar Franco, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna habló sobre la postergación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID.

Franco afirmó que la dificultad en solo aplicar una dosis de la vacuna contra la COVID-19 es que no se generen los anticuerpos que se necesitan.

"Hay vacunas que con la primera no se llega ni a un 16% de efectividad, no hay ninguna protección. Lo puntual del caso es que las personas se están relajando después de la primera dosis y eso no puede ser así", afirmó el doctor.

Franco reiteró que es importante aplicar las dos dosis "llegue cuando llegue, cuando sea posible, pero aplicarla."

Además, dijo que de las vacunas que más protegen en primera dosis son Pfizer, con un 85% de protección que dura aproximadamente tres semanas y Sinovac después de 2 semanas, garantiza una protección del 16%, que el doctor aseguró es una protección muy baja.

"Por eso es importante seguir con el autocuidado. Hay que seguir las regulaciones que se tengan, lo que hablamos es de los laboratorios, es importante. No es recomendable postergar la vacuna, la única que ha demostrado que es benefíca postergarla hasta dos semanas es la de Sinovac", dijo.

Combinación de dosis

Frente a la posible combinación de dosis de laboratorios diferentes dijo: "Combinar vacunas podría ser bueno, teóricamente sería una buena solución para la escacez, por ahora está en estudio"

Finalmente, aseguró que vacunarse es mucho mejor que adquirir defensas a través de la infección y recomendó a las personas que acaban de recibir su vacuna evitar el alcohol durante dos o tres semanas, pues disminuye la respuesta inmune.