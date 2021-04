Mi Banda Sonora con Mauro Castillo

Mauro Castillo es un músico y actor caleño, reconocido por interpretar a Wilson Manyoma en la telenovela 'El Joe'. También fue vocalista de Grupo Niche.

Su pasión es la salsa. Asegura que no conduce porque siempre está creando y pensando en música. "Me quedo con el amor: el amor por mi familia, la salsa, los dispositivos de sonido", dijo Mauro en Mi Banda Sonora.

Sin duda, es un hombre que explora sonidos; que no se queda con lo clásico sino que aprende de las bases para avanzar en la creación musical.

En esta ocasión, el músico y actor Mauro Castillo nos contró a través de canciones las historias que han marcado su vida:

Qué pena –Lebron Brothers

Sin sentimientos - Grupo Niche

September – Earth, Wind & Fire

Black dog – Led Zeppelin

Blame it on the boogie - Jackson 5

Devuélveme la voz - Mongo Santamaria

Hope of deliverance - Paul McCartney

Títicó - La misma gente

La noche – Joe Arroyo

El preso – Fruko y sus tesos

Tú boca – Mauro Castillo

Oiga, mire, vea – Orquesta Guayacán

Vendedora de amor - Moncho Santana

Amor eterno – Rocío Dúrcal

La belle dame sans regret – Sting

Viene y se va-Mauro Castillo

Quédate – Mauro Castillo