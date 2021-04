Directores de medios económicos analizan la reforma la tributaria

En Hora 20 continuamos con la serie de especiales sobre la reforma tributaria, en esta oportunidad el turno es con los periodistas económicos, con los directores de los medios de comunicación para analizar ya el texto formal que finalmente fue radicado esta tarde ante el Congreso de la República para dar paso a su trámite. Se analizó lo bueno, lo malo y lo feo de esta reforma, así como lo que cambia, lo que sigue igual y los efectos en el bolsillo de los colombianos.

Como un baldado de agua fría, así le cayó a los colombianos la presentación de la reforma tributaria número 13 de los últimos 20 años, pues ante los estragos que ha ido dejando la pandemia en la economía y en el aspecto social, el gobierno de Iván Duque consideró que era inminente la presentación de una reforma tributaria, que a nivel gubernamental es considerada “ley de solidaridad sostenible”, la cual se fundamenta en que el país necesita dinero, pues según el Ministro de Hacienda, se espera un déficit fiscal que podría llegar a los $94 billones durante el 2021, por lo tanto, se consideró necesario reducir evasión e elusión al 1.1 por ciento del PIB y un aumento en el recaudo del 1.5, que en realidad será de 23 billones, es decir, 2 puntos del PIB.

Por lo tanto, esta reforma contempla cambios al Estatuto Tributario; nuevos impuestos; un aumento de la base gravable; más personas pagando impuesto a la renta; impuestos verdes y un IVA que pasa del 39 por ciento de la canasta familiar, al 43. Dentro de los puntos que han generado polémica está el pago de IVA del 19 por ciento para los servicios públicos a estratos 4, 5 y 6, así como un paso de exentos a excluidos de una serie de productos de la canasta familiar en el IVA. En cuanto el bolsillo de la clase media, se espera que las personas naturales que pagan renta se pasen del 4 al 18 por ciento, por ejemplo, quienes devenguen desde 2,9 millones al 2023 tendrán que pagar renta. También se contempla un impuesto a los vehículos; peajes en las ciudades; impuesto sobre los dividendos que aumenta desde los $48 millones; un impuesto al matrimonio desde los 5 mil millones y el impuesto temporal y solidario para salarios de más de $10 millones.

Lo que dicen los panelistas

Para Francisco Miranda, director de Portafolio, esta reforma es inaplazable por el momento que vive el país debido a la pandemia, además, comentó que es inevitable. No obstante, resaltó que es poco probable que la reforma logre recaudar $23 billones, ya que explicó que tradicionalmente una buena reforma no logra superar los $9 o $10 billones.

Agregó que esta iniciativa tiene un gran valor en cuanto a su integralidad por los aspectos sociales que contempla, así como el pago de la deuda que el país tiene que cumplir. Frente a puntos polémicos como el de los exentos, dijo que uno de sus efectos positivos ha sido la formalización de empresas del sector agropecuario, y recalcó que se debe evitar que por esta vía se eleven los precios de los productos de la canasta familiar.

Fernando Quijano, director de La República, planteó que hay un tema puntal que está pasando desapercibido y es lo que concierne al sector agropecuario, “acabar con exentos que es un mico histórico; hay productos exentos y otros excluidos”, explicó y al paso comentó que ya hay alarma en los gremios sobre “lo lesiva que es la tributaria para ese sector y que estos productos que hoy son exentos, se van a encarecer.”

Por otro lado, dijo que se tiene que ampliar la base tributaria, ya que considera que es imposible que la carga tributaria siempre recaiga sobre los mismos: los asalariados y los de la formalidad. Pues con el sistema que se propone se arrancaría con los de $2,5 millones mensuales en el 2022 y lo bajan a $1,7 millones en el 2023. Por último, criticó que en ninguna parte de la reforma se hable de cómo se va a combatir la evasión y elusión.

Rodrigo Torres, director de contenidos de Valor Analitik, definió como "ambiciosa" la reforma, pues sostuvo que el país nunca había tenido un nivel de deuda tan alto como el que hoy se tiene y que las soluciones a los problemas actuales se tienen que ver reflejadas en el congreso.

Frente a puntos como el impuesto a la renta, explicó que una persona que gane "2,2 millones en el 2023 no paga más de 16 mil pesos de impuesto, pero si se gana "2,6 millones, paga hasta 600 mil pesos; por lo que dijo que vale la pena tener en cuenta escenarios de familias que han perdido el empleo por cuenta de la pandemia. En cuanto a las empresas, señaló que la tasa del 24 por ciento para las pequeñas es positiva, pues recuerda que no es justo que tanto las pequeñas como las grandes empresas paguen lo mismo en impuestos.

Andrés Garibello, director de Forbes Colombia, planteó que “el hueco es histórico y la deuda es tremenda”, por lo que sostiene que la reforma no es solo un asunto de Colombia, sino de otros países como Estados Unidos y España que ya empiezan a sentir los estragos de la pandemia. No obstante, dijo que la situación en el Congreso es complicada, por lo que cree que no ve posible que la reforma llegue a buen puerto, ya que, por ejemplo, vuelve a retomar cosas viejas como la sobretasa a la gasolina o la construcción de peajes dentro de las ciudades.

De otro lado, aseguró que el aumento impositivo para paneles solares, esto es un poco contradictorio “el ministro de Minas está moviendo esto, y las empresas están invirtiendo, yo creo que va a ser muy polémico para el sector”, concluyó.