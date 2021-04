"No hay evidencia científica de que cepas sean más contagiosas en niños"

Tatiana Andia, socióloga y economista experta en temas de salud pública por COVID-19, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre las nuevas cepas y la vacunación en el país.

"La evidencia que se recolecta de las variantes es limitada. Sí parece que son más contagiosas, que es algo establecido. Tenemos buenas indicaciones de que podría ser más mortal. Es confuso el efecto de mortalidad porque coincidió el contagio con el aumento de la vacunación, que es efectiva contra esa variante del Reino Unido. En las otras variantes hay menos información, pero sabemos que son más contagiosas", contó.

Expresó también que sí hay mayor carga viral y que la velocidad de contagio sí se acelera por este tema.

"Tenemos la capacidad de secuenciar el virus a través del Instituto Nacional de Salud por los informes, en los que efectivamente se ve que estas variantes son peligrosas, principalmente la brasilera que ya está en Colombia. El INS no toma muestras aleatorias, son de mayor carga viral y por lo tanto se podría pensar que es más posible pensar en la variante de esos pacientes. Lo que sí es sospechoso es que la velocidad de contagio sí fue bastante rápida", dijo.

Por otro lado, habló sobre los niños y cómo han sido afectados, teniendo en cuenta que en Medellín hubo algunos niños que estuvieron graves por COVID-19.

"Los datos no respaldan las declaraciones del alcalde de Medellín. La idea es tranquilizar a los padres de familia por este miedo. Hay muchas cosas que ocurren y en situaciones como estas es difícil separar los factores. Los adultos jóvenes son los que más han salido de la casa, por diferentes razones, y se han relajado medidas. Es normal que esa población se contagie más. Lo mismo ocurre con el proceso de vacunación, estamos vacunando adultos mayores y vamos por 70 años, entonces esa población está más protegida y se ve menos representada en los cuidados intensivo", expresó.

Y agregó: "Además, me parece lógico que los adultos jóvenes están más expuestos, porque muchos se cuidaban para cuidar a sus familiares y pues sería natural que esos adultos que están menos vulnerables salgan más a la calle y a sus reuniones sociales. Sobre los niños hay muchos rumores, pero tampoco hay algo contundente, antes estaban muy protegidos y no iban al colegio, entonces a mayor exposición es mayor contagio, pero por fortuna corren muchísimo riesgo. La idea de que la cepa es más contagiosa en niños no tiene ninguna evidencia científica".

Adicionalmente, mencionó que hay una comparación con picos anteriores, pero que no habría preocupación por esta nueva ola.

"En Colombia se combinan muchas cosas. Ahorita se pueden comparar cifras con picos anteriores y no son tan distintas, pero las muertes son cosas terroríficas, pero cifras parecidas. Lo que sí creo es que hay más personas en la calle, por lo que están más expuestas. Hay más miedo fundado porque estamos más en la calle, y también pensamos que es mucho más grave que antes", explicó.

La experta también tocó el tema de Barranquilla y explicó lo que se conoce del COVID-19, para tener en cuenta y evitar contagios.

"Barranquilla es un caso importante. Demuestra las cosas que sabemos: que las nuevas variantes son más contagiosas, que la inmunidad es limitada en el tiempo, pues las personas tienen miedo por un tiempo cuando les da COVID-19 pero luego se relajan y se sienten inmunes; y el cansancio absoluto, las personas están cansadas de no tener reuniones sociales y no poder ver a sus familias", dijo.

Finalmente, defendió la vacunación y explicó que hay muy mala información y que es peligroso porque causa desconfianza.

"En caso de las vacunas, lo comunicamos de forma distinta y decimos que hay efectividad del 95%, ejemplo, y eso nunca se ve en la caja de ningún medicamento. La efectividad es muy variada, pero en el caso de la vacuna lo hemos visto y eso es una gran diferencial, aunque en la práctica no lo es. Lo mismo con los riesgos. La percepción es que no es segura, o que solo la de Pfizer, pero todas las vacunas, no solo de COVID-19, tienen reacciones. Es muy peligroso como se comunica esto, porque se está creando desconfianza y es preocupante", finalizó. .