Eladio Tamayo: “Siempre pregunté porqué nos descontaron tanto dinero”

El TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo por sus siglas en inglés, falló a favor de la Escuela de Fútbol Leonel Álvarez en el litigio con Atlético Nacional por el pago de los derechos económicos de Marlos Moreno tras ser vendido al Manchester City en el 2016.

Al respecto, habló Eladio Tamayo, exrepresentante del jugador y directivo de la escuela del fútbol donde se formó, en el VBar de Caracol Radio. "Hicimos un convenio con Atlético Nacional donde se quedaba con los derechos económicos del 70% por Marlos Moreno, nosotros quedábamos con el 30%", explicó Tamayo sobre la negociación.

Sobre los motivos que llevaron a la Escuela de Fútbol a llevar el caso al TAS dijo "Atlético Nacional realizó solo el 20% del pago de los derechos por Marlos Torres. Siempre les pregunté porqué nos habían descontado ese dinero". Según Eladio, Nacional ya se comunicó con sus abogados para culminar el proceso legal.

Por último, aseguró que Leonel Álvarez no tiene nada que ver con su Escuela de Fútbol, "La escuela lleva el nombre porque cuando trabaje con la Selección Colombia tenía una buena relación con Leonel. En ese entonces el me dijo que me prestaba el nombre para yo poderme sostener".