El Pulso del Fútbol, 22 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria de Nacional ante Millonarios y las polémicas arbitrales que se presentaron en ese partido. César dijo: “De nuevo una discusión con las líneas del VAR en una jugada de gol. Unos dicen que Vladimir Hernández tenía la cabeza adelantada, pero no se puede dar un veredicto certero. Fue una mala jornada para los árbitros y no solo en este partido”. Sobre el tema Óscar agregó: “Certero en sus comentarios, los comparto plenamente. Jornada negra para los árbitros en el fútbol colombiano. Aunque considero que el gol de Vladimir estuvo bien convalidado”.

Otro de los temas tuvo que ver con la final de la Copa Libertadores femenina, en la cual América no pudo alcanzar el título, al perder frente a Ferroviária de Brasil. Óscar manifestó: “América eliminó a Corinthians y no pudo contra Ferroviária, pero no se puede decir nada malo de las jugadoras escarlatas, porque hicieron una muy buena campaña y no merecían perder en la final”. Por su parte César complementó: “Yo creo que lo de ayer de América fue extraordinario, por como se entregó y como manejó el partido. Tuvo muchas oportunidades, estrelló balones en los palos y mereció mucho más, la arquera de Ferroviária salió como la figura del partido”.

