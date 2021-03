“Malas relaciones de EE.UU. Rusia y China pueden afectar a Colombia”

Tras las polémicas declaraciones del presidente de EE.UU. Joe Biden, en donde llamó ‘asesino’ al presidente ruso Vladimir Putin, y dejar en claro que no el país norteamericano no sostendrá diálogos diplomáticos con Rusia, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el ex embajador de Colombia en los EE.UU. Gabriel Silva, en donde contó, cómo estas declaraciones pueden traer consecuencias no solo en disputas de potencia mundial, sino también a sus países aliados.

“Esto que está pasando es un poco inesperado, debido a las nulas relaciones de Trump con Rusia, y había una esperanza de que Biden tuviera una relación más diplomática no solo con Rusia, sino también con China”, dijo.

Y además añadió que los malos cercos diplomáticos, puede traer serias complicaciones a Colombia, por temas que conciernen a vacunas de la COVID-19 y al desarrollo de construcción del metro de Bogotá.

“Esas malas relaciones no le convienen a Colombia sobre todo porque es una empresa china la que está produciendo el metro en Bogotá y en Rusia tienen las vacunas contra la COVID-19 y ellos son aliados del gobierno venezolano”.

Por otra parte, Silva analizó la situación del presidente Biden, donde dijo que el mandatario está atado a las políticas internas del país, lo que genera, que se den este tipo de alejamientos en cercos diplomáticos: “ Biden está presionado por la política interna, y si él se muestra débil ante las relaciones con este país, las relaciones internas se pueden ir en su contra”.

Finalmente, el ex embajador de Colombia en EE.UU. señaló que también es un poco difícil lograr acercamientos con Rusia debido a las actitudes mandatarias de su presidente.

“Putin es un dictador y autoritario en su país, y ese discurso lo utiliza para su beneficio, es un presidente muy estricto”, finiquitó.