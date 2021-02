Pronósticos de la Fecha 10 de la Liga, según el Laboratorio del Fútbol

El 'Laboratorio del Fútbol' cumplió con su cuarta sesión en el Carrusel Deportivo de Caracol Radio, en esta oportunidad con Diego Atuesta de XPECTA al frente, hablando sobre los pronósticos para la séptima fecha de la Liga Colombiana 2021-I.

El partido que abre la jornada será entre La Equidad y el Boyacá Chicó. Para este encuentro el equipo 'asegurador' es amplio favorito con un 51% de posibilidades de sumar una nueva victoria. El empate tiene posibilidad de 30% mientras que las oportunidades para que el equipo boyacense gane es del 20%.

Le puede interesar:

Junior jugará ante el otro equipo de Tunja en una escenario en el que en las últimas 21 visitas solamente ganó en dos oportunidades. Según el Laboratorio del Fútbol, Patriotas debería ser colero de la Liga, pero aun así el pronostico de este encuentro es un empate.

El partido más destacado de la jornada será entre Deportivo Cali y Santa Fe en el estadio del equipo 'azucarero'. Para este encuentro el líder de la liga es el favorito con un 43% según los análisis frente a un 24% de posibilidades para el equipo 'cardenal'.

La sorpresa de la jornada, según XPECTA, se dará en el clásico del eje entre Once Caldas Vs Deportivo Pereira. El equipo 'matecaña' conseguiría su primer triunfo pues tiene una posibilidad de 39%. Sin embargo, la posibilidades para el 'blanco blanco' no son tan bajas pues el pronostico de una victoria suya es del 29%.

Los duelo con porcentaje más alto de la jornada 10 será Millonarios ante Jaguares, siendo el equipo bogotano el favorito pues el equipo de Montería solamente tiene 18% de posibilidades de un triunfo. El otro gran favorito es Atlético Nacional ante Alianza Petrolera, último en la tabla. El pronostico indica que el porcentaje del equipo 'verdolaga' es de 62% y el empate de 14%.

Lea también:

Por último, América de Cali podría ahondar su crisis en la visita a Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad. El equipo local tiene un 41% de posibilidades de sumar los tres puntos mientras que el porcentaje para el 'escarlata' es del 28%.