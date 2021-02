"Iniciamos tarde, solo llegan 50 mil y se demoran 2 días para entregarlas"

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la vacunación en Bogotá y el país.

"El fin de semana ya hemos terminado la vacunación en Colombia de las 12 mil que nos entregan. Colombia entera ya tiene afortunada y enorme experiencia en vacunación. Hace dos semanas hicimos vacunación de otras vacunas y en un día aplicamos 140 mil dosis. Era población de niños y madres de familia, por lo que fluía más rápido. Ahora todo es nuevo. Pero aún así, Colombia entera tiene una enorme capacidad con personal entrenado y experiencia de procesos de vacunación", contó.

Adicionalmente, mencionó que en Bogotá y Colombia hay buen modelo de vacunación y que están preparados.

"Tenemos una primera fase y segunda fase. La primera es un proceso un poco con barreras con EPS e IPS. Aún así, si siguiéramos solo ese modelo, pensamos que podemos aplicar cerca de 10 mil dosis diarias. Con Bogotá, que sea público y sin barreras, podemos quintuplicar el número de dosis que ponemos al día. Vamos a ir al ritmo de las vacunas que nos vayan entregando cada semana", dijo.

Finalmente, criticó que no se haya podido vacunar desde este miércoles como en Sincelejo y Montería.

"Empezamos tarde. Solo llegan 50 mil y nos demoramos dos días para entregarlas. Chile y Brasil ya tienen millones. No tengo problema en la foto donde el presidente quiera, pero distribuyamos todas las vacunas de una vez. Estamos tomando decisiones de vida y muerte, no con un color. MinSalud nos llamó y respetuosamente nos dijo que era por algo simbólico. Y me alegro en serio por Sincelejo y Montería", finalizó.