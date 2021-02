"No hay que apretar a los colombianos y sí auditar a los altos cargos"

Diana Giraldo, directora de La Vanguardia, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la columna que escribió en Semana sobre la reforma tributaria y declaraciones de renta de algunos congresistas.

"La reforma tributaria era esperada, pero por qué ahorcar a las personas más necesitadas y no a los que sí han estado evadiendo. Lo que se necesita es mirar y hacer auditorias, para ver si las personas que pagan sus impuestos deben pagar lo que tienen que pagar", dijo.

La periodista explicó que hay congresistas y personal público del Estado que no pagaría impuestos, mientras que en 6AM Hoy Por Hoy, varios de ellos se defendieron y explicaron el tema.

"Los congresistas no pagan renta y tienen saldos a favor. Ahí algo está mal. Los funcionarios del estado no pagan renta. Esa es la propuesta, no apretar a los colombianos y sí auditar a los altos cargos. Fabian Diaz, algo está raro, porque sale 0 en donaciones. Nubia López, tiene saldo a favor de 12 millones y utilidades de sus empresas de 10 millones, que solo sería porque están muy mal administradas, que no creo. Benedetti, deudas de 800 millones, con un impuesto de 61 millones, las reteciones le queda a él un saldo a favor de 31 millones. Richard Aguilar, 218 mil pesos, registra ingresos de capital por 7 mil pesos de renta de capital. No paga renta, pero no hay caso a favor. Edwin Ballesteros, 192 millones de patrimonio liquido, no pagó renta, pero no tiene saldo a favor", contó.