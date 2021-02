Las redes sociales le han hecho daño al periodismo: Gustavo Castro Caycedo

Gustavo Castro Caicedo, ganador del premio Guillermo Cano, premio al mérito periodístico en CPB, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre su carrera y el periodismo.

"Ha sido un año de suerte, he tenido gratificaciones para el espíritu que hace mucho tiempo no tenía. Cuando empecé tenía 16 años y en mi pueblo hacían un festival llamado El Festival de La Sal. Decidieron invitar a una mujer que fue Miss Belleza Internacional, se me ocurrió hacer una revista en honor de ella. Hice la revista, la escribí, conseguí patrocinios y fue un éxito. Desde ahí seguí escribiendo. Este año completo ya 60 años de periodismo", dijo.

Por otro lado, agregó un elogio a su hermano, con quien comparte la misma labor: "Yo quisiera ser de tanta calidad periodística como mi hermano Germán, para mí es el cronista más importante que tiene Colombia".

Adicionalmente, explicó su pasión por el periodismo y cómo este ha influido en su experiencia.

"El poder representar a tantos colombianos que sienten y sufren y no tienen una forma de expresarlo. Tenemos el privilegio de poder interpretar las necesidades y prioridades de la gente. Es algo que realmente llena al periodismo. Si uno permanece callado, nunca va a escuchar nuestro silencio", contó.

Finalmente, mencionó la crisis por la que pasa esta profesión y cómo han influido las redes sociales.

"Hay una crisis del periodismo y es que cada día se van cerrando las posibilidades de que se diga lo que se tiene que decir, se cierra porque hay conveniencias especiales que quieren impedir que se conozcan muchas cosas. Con el comportamiento también, pues algunos son responsables y otros terminan plegándose a los intereses limitados y no a defender los derechos generales de los ciudadanos. Las redes sociales le han hecho daño al periodismo, principalmente por las fakenews", finalizó.