El pasaporte verde en Israel que diferencia a personas vacunadas

Luis Manuel Vegas Isasi, médico anestesista que trabaja en el Hospital Belinson en Israel, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el proceso de vacunación en este país.

"Seguimos confinados, ya estamos vacunados un 25% de la población y las cifras no suben pero tampoco bajan. Al día de hoy no sabemos si el virus lo puede contagiar alguien vacunado, por lo que es mejor diferenciar entre personas vacunadas y las que no", contó.

Por otro lado, también habló del carné verde que se maneja para diferenciar a las personas que ya tienen la vacuna.

"En Sanidad hay un código QR en el que van tus datos y con ese código o carné se podrá entrar a los sitios, argumentando que ya se está vacunado. Sin emabrgo todavía no aplica porque seguimos confinados. El pasaporte o carné verde tiene una caducidad de 6 meses. Ahí se comprueba si se tiene o no anticuerpos para renovarlo. Con las personas que ya tuvieron COVID-19 pasa lo mismo", dijo.

Finalmente, explicó cómo fue el avance y proceso de vacunación en Israel, uno de los países que mejor manejo este tema.

"En Israel no es obligatorio vacunarse. En las semanas anteriores del 17 de diciembre hubo buena comunicación de que es segura y eficaz por medio de los medios de comunicación. El presidente se vacunó de primero en directo y eso le dio seguridad a la población. Hay gente que no quiere ponerse la vacuna, pero deben ser conscientes que no van a tener una vida igual al resto..