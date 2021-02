Taxista denuncia supuesto 'Uber-sex' y afirma que atenta a la bioseguridad

Días atrás apareció una denuncia en Bucaramanga sobre un supuesto 'Uber-sex', plataforma de transporte digital que serviría para prestar servicios sexuales o un lugar (el carro) para estos hechos. Wilson Sáenz, conductor de taxi en Bucaramanga e integrante de la Unión Nacional de la Industria del taxi, es uno de los que hizo la denuncia y habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el tema.

"Hemos solicitado ante al area metropolitana la usurpación de funciones. Estas aplicaciones ilegales, no el servicio público, se prestan para conectar a un conductor con una persona. Usted a través de la aplicación solicita su servicio normal y solicita el transporte para X servicio. En eso va la pareja y el carro es el lugar. Hay palabras claves como 'servicio con final feliz', 'estoy estresadito', 'tengo sitio'. No tienen respeto de la sociedad y hacen los videos en los carros. Tuvimos que hacer pública esta denuncia porque hasta se graban en los carros", contó.

El conductor mencionó que envió pruebas y pantallazos a la mesa de trabajo de 6AM, pero no tendrían mucha validez por parecer modificados.

"Seguimos luchando por sacar el buen nombre del taxi y no podemos permitir que estos carros conviertan a la ciudad así en moteles. Las aplicaciones son ilegales, el juez falló ya en contra Uber, aunque no se logró por tiempos. Sí son ilegales estas plataformas, por lo que no son de transporte público y están prestando un servicio no autorizado. Nosotros no tenemos competencia con ellos porque son ilegales. Tenemos las pruebas y la aplicación es directa", contó.

Finalmente, el conductor mencionó que las plataformas no tendrían control de esto y que estaría atentando contra las normas de bioseguridad por el COVID-19.

"Las plataformas no tienen regulación ni control. La sociedad qué va a pensar cuando se suban en un servicio público y van pensar que en los taxis también pasa. Es un tema de bioseguridad, recuerda que estamos en pandemia", finalizó.