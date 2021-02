La crítica de Claudia López al Gobierno y las EPS por la vacunación

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio y mencionó que el proceso de vacunación está "muy centralizado" y puede ser de gran problema.

"Yo ayer tuve la oportunidad de insistirle al ministro de Salud (Fernando Ruíz) de que nos deje ayudar en la vacunación, pero se ha centralizado eso. Los alcaldes ponemos vacunas y si algo ha matado ese proceso es lo centralizados que están. Las EPS no han sido capaces de dar pruebas a tiempo, no han sabido hacer seguimiento. Ahora, ellos van a seguir con la informacion... Eso necesita mucha más coordinación y menos centralismo. Nos quedamos muy enredados. Sí tenemos esa preocupación los alcaldes", dijo.

Por otro lado, la alcladesa mencionó que comprar vacunas por medio de las ciudades podría ayudar, pero aún no se puede por orden del Gobierno Nacional.

"Podríamos comprar vacunas si el Gobierno nos deja, pero no se puede. Y eso sí lo entiendo. Es un mercado muy difícil. Por algo Colombia no ha recibido ninguna vacuna. Esperamos que en este segundo año, ojalá, nos permitan apoyar para comprar. Si hoy Bogotá se compromete a una compra, ayuda a mi Gobierno de Colombia para que entreguen mas rapido las vacunas. Yo lo hablé con algunas farmacéuticas, pero aún no podemos comprar", contó.

Finalmente, mencionó que se vacunaría antes, de ser posible, para dar ejemplo y confianza con este tema: "Si me dicen que me vacune antes para dar ejemplo y confianza, yo lo hago".