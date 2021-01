"De aquí a la próxima semana debemos tomar una decisión con Vergara"

Mauricio Romero, presidente del América, entregó detalles del cierre del mercado de pases del conjunto 'Escarlta', refiriéndose principalmente a la actualidad de Carlos Sierra, Duván Vergara y una posible llegada de Steven Mendoza.

En diálogo con El Carrusel Caracol, Romero manifestó que de momento Sierra es un jugador del club; sin embargo, han llegado intereses de varios equipos, por lo que se podría pensar en una salida que favoreciera al volante para que tuviera una mayor regularidad.

Entretanto, el dirigente explicó que esta semana será clave, tanto para definir una posible contratación de Steven Mendoza, como una posible venta de Duván Vergara.

Sobre Mendoza comentó que la única manera de que se dé su llegada sería comprándolo al Amiens francés; no obstante, aún no han negociado directamente con el equipo. Un préstamo solo se daría si el jugador renueva su contrato con el club europeo, algo que en este momento no está entre sus planes.

Por otro lado, Romero comentó que esta semana deben definir la continuidad o no de Duván Vergara, de quien se ha hablado de interés del fútbol internacional, entre ellos equipos brasileños. El presidente 'Escarlata' explicó que de quedarse, el jugador deberá enfocarse nuevamente en el conjunto vallecaucano.

"Desde el proyecto deportivo de América, Duván tiene que quedarse", comentó Romero, quien considera que sería una pieza clave para la Copa Libertadores 2021 y podría tener participación en la Selección Colombia con Reinaldo Rueda.