Inicio de la era Biden: su discurso, los retos y la relación con Colombia

En Hora 20 todo el análisis del discurso de posesión de Joe Biden como presidente número 46 de los Estado Unidos; de sus agendas y de los retos más importantes a los que se enfrenta como el jefe de Estado. También se debatió sobre el papel de Kamala Harris en esta administración; del significado de su llegada a la vicepresidencia; y del futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“La democracia ha prevalecido”, es una de las frases más memorables del discurso de posesión que dio Joe Biden como presidente numero 46 de los Estados Unidos. Un discurso de 21 minutos en el que el eje fue un llamado a la unión de la nación, a retomar el liderazgo, a vencer el supremacismo y el terrorismo. Además, de su momento de oración en honor a las víctimas de la pandemia; y de las citas a expresidentes como Jimmy Carter y Gerald Ford; así como a San Agustín, este acto de posesión estuvo marcado por las sonadas apariciones de la cantante Lady Gaga entonando el himno de la nación y de Jennifer López cantando “This land is your land” y de su emotivo mensaje en español en medio de la ceremonia.

Con 78 años, Biden que se convierte en el hombre más viejo en llegar a la Casa Blanca tomó posesión ante John Roberts, presidente de la Corte Suprema; mientras que la vicepresidenta Kamala Harris lo hizo ante la juez Sonia Sotomayor. En su discurso, Biden hizo un duro énfasis en el triunfo de la democracia, “este es el día de Estados Unidos, este es el día de la democracia”; y resaltó la necesidad de que el país se vuelva a unir, pidió que se dejen atrás las divisiones políticas, y les dijo a los votantes que lo escucharan y que si en algún momento no llegaban a estar de acuerdo con él, pelará por los que lo apoyaron y por los que no lo hicieron.

También habló de los golpes a la institucionalidad, del asalto al Capitolio, lugar donde tomó posesión este miércoles, dijo que “hay mucho para sanar, pero también mucho para ganar”; en cuanto a su predecesor, no lo nombró directamente, pero en varias ocasiones lanzó fuertes críticas al decir que se “va a abandonar la cultura donde los hechos se falsean y manipulan.”

Lo que dicen los panelistas

Para Sandra Borda, politóloga, columnista y profesora de la Universidad de los Andes, se ha menospreciado la no asistencia de Trump a la toma de posesión como si fuera algo que no tiene implicaciones de ninguna clase, “esa es una afrenta de Trump a las instituciones estadounidenses.” En cuanto al discurso del presidente Biden, comentó que este tipo de discursos no tienen mucha referencia a la política pública, que están más bien en función de convocar y de dar una sensación de cuál es el estilo del gobierno.

Agregó que el reto de Biden y de los partidos políticos es regresar a la gente y convencerla de que las instituciones son lo mejor “o lo menos malo para tramitar sus demandas,” y advirtió que, si las instituciones no responden, el discurso de Trump va a seguir haciendo carrera.

Jorge Galindo, sociólogo y periodista de El País, apuntó que es claro que la vicepresidenta Kamala Harris tiene aspiraciones presidenciales y asegura que eso no es del todo malo, por lo tanto, cree que Biden la puede ayudar dándole unas tareas que no son por ahora del todo claras, pero que puede cumplir un papel importante en asuntos de la justicia o aquellos que requieran de contacto con las autoridades locales, tales como la seguridad o política de drogas.

En cuanto a las apuestas de Biden, principalmente con una reforma migratoria, dijo que este tema de política pública es muy complejo. Cree que esto puede poner a una buena parte del electorado de su lado, piensa que es estéticamente inteligente, pero al mismo tiempo se puede correr con la mala suerte que tuvo la reforma impulsada por Obama en su segundo periodo.

Para Gabriel Silva, politólogo, columnista, exembajador en Washington y exministro de Defensa, hay dos escuelas que están en pugna dentro del partido demócrata: “la escuela de Pelosi que tiene la convicción de demostrarle a Estados Unidos que no puede ser impune la insurrección de Trump y otra escuela dice que hay que perdonar ciertas cosas”, esto frente a cuáles son las divisiones que se pueden marcar al interior del partido Demócrata.

Frente a las primeras decisiones que tomó Biden, cree que se busca transmitir un regreso a organismos multilaterales y de buscar la manera de superar la pandemia, tema el cual cree que será definitivo, “los mensajes retóricos y de orden ejecutiva son muy alentadores”, concluyó.

Camilo Granada, experto en comunicaciones y consultor independiente, comentó que uno de los aspectos relevantes del discurso de Biden fue el llamado al centro, a la unidad y el mensaje a los extremos, tanto a los liberales progresistas sobre las fuerzas históricas que dividen y el mensaje a los que están preocupados por el empleo y la salud para que no se aíslen.

Agregó que el asunto de Venezuela podrá ser un punto de desencuentro entre la posición de la administración Biden y el gobierno de Iván Duque. “Biden es más de buscar soluciones por el diálogo y por una solución política de los problemas, eso va a dejar en falso la política de cerco diplomático de Duque.”