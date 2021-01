Mi Banda Sonora con Iván Marín

Iván Marín comenzó su carrera como libretista y productor de radio. Estuvo detrás de programas de humor como La Luciérnaga y Zoológico de la mañana.

Más adelante, se convirtió en una de las caras del stand-up comedy en Colombia; conocido, principalmente, por ser parte del elenco de Los comediantes de la noche.

También ha demostrado su talento como actor en las películas ¿Usted no sabe quién soy yo? (2016), Feo pero sabroso (2019) y Dedicada a mi ex (2019).

A pesar de su trabajo con el humor, Iván Marín tuvo que atravesar por un período de depresión. “A lo largo de mi vida acumulé muchos rechazos profesionales, familiares y amorosos. Empecé a pensar que no servía para nada y entré en un proceso de depresión muy grande. El humor me salvó la vida", asegura Marín.



A través de canciones, el comediante colombiano compartió sus mejores anécdotas e historias. Conozca aquí su lista musical:

Angels - Robbie Williams

Quit playing games with my heart – Backstreet Boys

Sad But True – Metallica

The greatest showman - Hugh Jackman

Beat It - Michael Jackson

Fall to pieces - Velvet Revolver

La maldita primavera - Yury

To love You more - Celine Dion

Amiga - Miguel Bosé

Realmente no estoy tan solo - Ricardo Arjona

Read My Mind - The Killers

La balada del pistolero - Antonio Banderas

Hold me, thrill me, kiss me, kill me-U2