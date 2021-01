"El profesor no se puede sustituir y el espacio del colegio es importante"

Mary Guinn Delaney, es asesora de educación para la salud y el bienestar de la Unesco y habló en el noticiero del mediodía de Caracol Radio sobre la importancia de las clases presenciales y que estas sean prioridad de los países en el 2021.

"Estamos recuperándonos de un año educativo bastante difícil, hay muchas lecciones aprendidas en cuanto al impacto de cierre y las posibilidades para la reapertura siempre y cuando están las condiciones sanitarias. Muchas veces no se puede hablar de un estado nacional, las condiciones son a nivel local y de comunidad, lo que se decide para los colegios no puede ser distinto a lo que se decide a nivel comunitario porque no son islas, forman parte de las comunidades", dijo la asesora de Educación para la Salud y el Bienestar de la Unesco.

De acuerdo con Mary Guinn Delaney, la evidencia científica indica que puede ser que el colegio no contribuya en una forma importante a la trasmisión del COVID-19, y que el trabajo en el aula con el profesor no se puede sustituir. A lo que se sima la importancia del espacio en el colegio para lo académico, para lo socioemocional, la seguridad básica y los servicios de salud.

En su entrevista en el noticiero del mediodía también contó cómo ha sido la experiencia a nivel mundial con el regreso a clases presenciales "Muchos académicos en Europa, donde han abierto colegios cada vez tienen más evidencia de lo que pasa o lo que podría pasar, cada lugar tiene condiciones diferentes. En Corea mostraron que el colegio no jugaba un rol importante en la trasmisión del virus". Fu enfática entonces en tener en cuenta las medidas como distanciamiento social, uso de mascarilla, manejo de espacios, reducción de alumnos en las aulas y aprovechamiento de los espacios exteriores.

Finalmente dijo que evitar los contagios es una responsabilidad para los docentes y los que trabajan en los ámbitos escolares. Adicional a esto, es una razón más para que cuando llegue la vacuna sean prioridad para asegurar que sean protegidos.